Otobüs yolcusunun çantalarından 120 karton kaçak sigara çıktı

ÇARŞAMBA(Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada 120 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüs içerisinde 40 yaşındaki O.T.’ye ait çantalarda yapılan aramada 120 karton kaçak sigara ele geçirildi. O.T., polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



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