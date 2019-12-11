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Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada (2)
SERBEST BIRAKILDI Malatya'da, otobüste yumrukladığı şoförün şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Yasin D., ifadesinin alınmasının ardından savcılım talimatıyla serbest bırakıldı.
GÜVENLİK 11.12.2019, 18:18
SERBEST BIRAKILDI
Malatya'da, otobüste yumrukladığı şoförün şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan Yasin D., ifadesinin alınmasının ardından savcılım talimatıyla serbest bırakıldı.
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