Otobüs şoföründen şehit annesine küstah yaklaşım

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen şehit annesi yaşlı kadından 2,5 lira yolcu ücreti isteyen ve konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ettiği belirlenen şehir içi özel halk otobüsünün şoförü Eren G., polis tarafından gözaltına alındı. Şoförün, şehit annesine küstahça sözler sarf ettiği an, otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, 4 Şubat günü şehir içi ulaşımda hizmet veren özel halk otobüsünde yaşandı. Özel halk otobüsüne binen şehit annesi yaşlı kadın, devletin kendine verdiği ücretsiz ulaşım kartından faydalanmak istedi. Ancak otobüs şoförü Eren G., yaşlı kadından yolcu ücreti olan 2,5 lirayı istedi. Şehit annesi ve otobüs şoförünün konuşma anları, aracın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şehit annesi yaşlı kadının, "O zaman devlet niye verdi bu kartı bize" dediği otobüs şoförünün ise "Allah be..sını versin bu devletin" diyerek cevap verdiği görüldü. Devletin kendilerine para vermediğini iddia eden otobüs şoförünün şehit annesine sarf ettiği sözler, yolcuların da tepkisini çekti. Şehit annesi ile otobüs şoförü arasında geçen konuşma ise şöyle:

Şehit annesi: Sen askerliğini yaptın mı?

Eren G.: Yaptım teyze. Niye Yapmayayım

Şehit annesi: Biz de vatana şehit verdik

Eren G.: Vermiş olabilirsin. Ben vergimi veriyor muyum? Veriyorum. Devlet sana bu hakkı vermişse bana da parasını vermek zorunda. Bu özel halk otobüsü, devlet otobüsü değil. Mazot yakıyor.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Şehit annesine yapılan bu küstahlığın sosyal medyaya yansımasının ardından Adana Valiliği harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüyü inceleyip, otobüs şoförünü tespit etti. Otobüs şoförü Eren G., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eren G.'nin kullanmış olduğu halk otobüsünde yaptığı incelemede eksikler tespit ettiği ve buna istinaden idari para cezası uyguladığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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