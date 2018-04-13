Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Otobüs şoförü, dinlenme bölmesinde ölü bulundu (2)- Yeniden

Mesut MADAN/BURDUR, () - İSTANBUL- Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci (48), uyumak için girdiği sürücü dinlenme bölmesinde ölü bulundu. İstanbul'dan Antalya'ya giden Metro Turizm'e ait...

Otobüs şoförü, dinlenme bölmesinde ölü bulundu (2)- Yeniden

Mesut MADAN/BURDUR, () - İSTANBUL- Antalya seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci (48), uyumak için girdiği sürücü dinlenme bölmesinde ölü bulundu.
İstanbul'dan Antalya'ya giden Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yakup Değirmenci, dün gece Afyonkarahisar'da mola verdi. Değirmenci, burada direksiyonu yardımcı şoföre teslim ederek otobüsün sürücü dinlenme bölmesinde istirahate çekildi. Otobüs saat 04.30 sıralarında Burdur Otogarı'na girdi. Otobüsteki görevli, dinlenme bölmesindeki Yakup Değirmenci'yi uyandırmak isteyince hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Değirmenci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Değirmenci'nin cansız bedeni, Burdur Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine gönderildi. Kalp krizi geçirdiği üzerinde durulan Değirmenci'nin kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunda belirlenecek.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA
Değirmenci'nin ölümünün ardından, bağlı bulunduğu Metro Turizm şirketinden de açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:
"Bu sabah saatlerinde emektar kaptanlarımızdan Yakup Değirmenci, dinlenme bölmesine çekilmiş ve eldeki bulgulara göre kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Otobüs İstanbul’dan; Antalya’dan başlayacak seferi için yolcusuz bir şekilde hareket etmiştir. Olay meydana geldiğinde aracın içerisinde yolcumuz bulunmamaktadır. Kaptanımız görevini tamamladıktan sonra gözünün ağrıdığını söyleyerek dinlenmek üzere kaptanların dinlenmesi için dizayn edilmiş alanına çekilmiştir. İkinci kaptan mola sırasında Yakup kaptanımızın cansız bedeni ile karşılaşmıştır. Kesin bilgi otopsi raporu sonrası paylaşılacaktır. Uzun yıllar şirketimiz için binlerce kilometre kat ederek, misafirlerimizi sevdiklerine kavuşturan Yakup kaptanımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Değerli kaptanımıza Allah’tan rahmet diliyoruz."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314