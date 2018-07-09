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Otobüs kazasında yaralanan üniversiteli Öznur, yaşamını yitirdi

KARAMAN'da geçen 17 Haziran gecesi 3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Öznur Kır (23), 22 gündür tedavi gördüğü Karaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaza, geçen 17 Haziran'da Karaman-Mersin...

Otobüs kazasında yaralanan üniversiteli Öznur, yaşamını yitirdi
KARAMAN'da geçen 17 Haziran gecesi 3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Öznur Kır (23), 22 gündür tedavi gördüğü Karaman Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaza, geçen 17 Haziran'da Karaman-Mersin karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'ten İzmir'e giden Özkaymak firmasına ait, Celal Öztürk (39) yönetimindeki 42 ER 169 plakalı yolcu otobüsü, Mersin'den Karaman'a geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajda kontrolden çıkıp devrildi. Otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. 3'ü personel 50 kişinin bulunduğu otobüste, yolculardan Rukiye Ertan (28), Sultan Söylemez (24) ve Hatice Yaldız (31) yaşamını yitirdi, 47 kişi de yaralandı. Yaralılardan 39'u Karaman Devlet Hastanesi'ne, 4'ü kentteki özel hastaneye, 3'ü de Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan sonra tedavisi tamamlanan otobüs şoförü Celal Öztürk, tutuklandı.
Kazada ağır yalanan üniversite öğrencisi Öznur Kır da Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakıma alındı. 22 gündür yaşam mücadelesi veren Kır, bu sabah doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi.

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