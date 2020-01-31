Otobüs bariyerlere çarptı: 7 yaralı
Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,() - DÜZCE, TEM Otoyolu'nda otobüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı TEM Otoyolu Düzce gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Adem Yazarkan idaresindeki 59 ET 508 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otobüs, orta refüje girdi. Kazada otobüs sürücüsü Adem Yazarkan, yolcular Raziye Berberoğlu, Mehmet Uslu, Zeynep Çelik, Ayşe Çakı, Mürüvvet Tevge ve Öznur Irmak yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ankara'ya giden yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti. TEM otoyolu Ankara istikametine ulaşım bir süre tek şeritten verilirken, otobüsün yoldan kaldırılmasıyla ulaşım trafik döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016