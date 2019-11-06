Otobüs alev alev yandı, yolcular korku dolu gözlerle izledi

BURSA Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, hareket halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Otobüs şoförünün yangını erken fark edip kapıları açması olası faciayı önlerken, yolcular büyük panik yaşadı.Yangın, saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Gökdere kavşağında meydana geldi. İçinde yaklaşık 50 yolcuyla ‘Heykel’ istikametine giden Nuri Acar(41) idaresindeki 16 BOD 49 plakalı belediye otobüsü, Gökdere kavşağına geldiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Alevleri fark ederek otobüsün kapılarını açan Acar, yolcuları indirerek olası facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası büyük panik yaşayan yolcular, itfaiyenin çalışmasını korku dolu gözlerle izledi.Otobüsün elektrik aksamından yanmış olabileceğini tahmin eden sürücü Nuri Acar, "Yangını gördükten sonra yolcuları indirdim. Çok şükür yaralı yok. Yaklaşık 50 yolcu vardı. Kimseye zarar gelmedi" dedi.