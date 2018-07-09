Oto kiralamacı tabancayla öldürülmüş bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, oto kiralama şirketi bulunan Oğuzhan Tut (35), yol kenarında, tabancayla öldürülmüş bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Güney Kuşak yolu üzerinde yerde hareketsiz yatan birini görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede, cansız bedenin Oğuzhan Tut'a ait olduğu belirlendi. Tut'un tabancayla vurularak, öldürüldüğü tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Tut'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, oto kiralama şirketi bulunan Oğuzhan Tut'un, kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenmesi için çalışma başlattı.



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