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Oto galerici ortaklar arasında silahlı kavga: 3 yaralı (2)

YARALILARDAN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİ Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir oto galerisinin ortakları arasında alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Hami Aslan (45) kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde...

GÜVENLİK 05.09.2019, 14:05
Oto galerici ortaklar arasında silahlı kavga: 3 yaralı (2)

YARALILARDAN 1'İ YAŞAMINI YİTİRDİ
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir oto galerisinin ortakları arasında alacak anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Hami Aslan (45) kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
KUŞADASI (Aydın), ()

 

 

 

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