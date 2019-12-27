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Otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edilen öğretmene 'ses kayıtlı' şikayet

TEKİRDAĞ'ın Çerkezöy ilçesinde, ilkokul sınıf öğretmeni Alper Tunga Ş.'nin, otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edildi. Anne, çocuğunun üzerine ses kaydı cihazı yerleştirerek, öğretmeni ile oğlu arasında sınıfta geçen konuşmaları...

GÜVENLİK 27.12.2019, 13:33
Otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edilen öğretmene 'ses kayıtlı' şikayet
TEKİRDAĞ'ın Çerkezöy ilçesinde, ilkokul sınıf öğretmeni Alper Tunga Ş.'nin, otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edildi. Anne, çocuğunun üzerine ses kaydı cihazı yerleştirerek, öğretmeni ile oğlu arasında sınıfta geçen konuşmaları kaydetti. Ardından elde ettiği kayıtlarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve polise şikayette bulundu. Hakkında idare soruşma da başlatılan öğretmen, çıkarıldığı mahkemece yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çerkezköy'deki Şehit Mustafa Başkuş İlkokulu'nda sınıf öğretmeni ve Türk- Eğitim- Sen Şube Başkanı Alper Tunga Ş.'nin, otizmli öğrencisine hakaret ettiği iddia edildi. İddialar üzerine anne, otizmli çocuğunun üzerine gizlice ses kaydı cihazı yerleştirerek, öğretmeni ile oğlu arasında sınıfta geçen konuşmaları kaydetti. Anne, gizlice elde ettiği kayıtlarla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayet üzerine öğretmen Şahin hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında kınama cezası verilerek, başka bir okula tayin edildi.
Otizmli öğrencinin ailesi, daha sonra öğretmen hakkında ellerindeki ses kayıtları ile birlikte Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Polis zoruyla savcılığa getirilen öğretmen Alper Tunga Ş.'nin ikinci kez ifadesi alındı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen öğretmen, yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alpar Tunga Ş. ifadesinde, öğrencisinin, sınıfta diğer öğrencilere saldırgan tutumlarda bulunduğunu iddia ederek, bunları önleme amaçlı sözler söylemiş olabileceğini söyledi. Çocuğa ilgi göstererek, okuma yazma öğrettiğini anlatan öğretmen Alper Tunga Ş., öğrencinin ailesinin üzerinde baskı kurduğunu, annesinin okula gelip, diğer öğrencileri mağdur ettiğini söyledi. Çocuğa kesinlikle fiziksel şiddet uygulamadığını ifade eden öğretmen, öğrencinin annesinin çocuğunun üzerine yerleştirdiği cihazla yasadışı olarak kayıt yaptırdığını söyledi.
ADLİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR
Öğretmen Alpar Tunga Ş.'nin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiğini öğrenen MHP Çerkezköy İlçe Başkanı Ahmet Aydeniz, Türk Eğitim Sen, Türk Büro-Sen, Kamu-Sen yönetici ve üyeleri adliye önünde toplandı. Adliye önünde basın açıklaması yapan MHP İlçe Başkanı Aydeniz, öğretmenin daha önce savcılığa kendisinin giderek ifade verdiğini belirterek, polis zoruyla götürülmesine bir anlam veremediklerini söyledi. Aydeniz, "Şube başkanı arkadaşımızın yaklaşık bir ay önce soruşturma savcısına gelerek konuya ilişkin detaylı ifade vermesine rağmen bugün apar topar adliyeye getirilmesi, tutuklanmak istemiyle Cumhuriyet savcısının eşinin görevli olduğu mahkemeye sevk etmesi, mahkemenin de neredeyse bir terör örgütü üyesi muamelesi yaparak şube başkanımızı adli kontrol altına alarak yurt dışına çıkış yasağı koymasını, öğretmenlik gibi kutsal bir görevi yapan öğretmenimize yapılan uygulamayı esefle kınıyoruz. Öğretmenimizin yanlışı varsa savunmayız ama öğretmenimize yapılan bu uygulamayı da kınıyoruz. Bu konunun demokrasi ve hukuk çerçevesinde üzerine gideceğiz" dedi.
'KASIT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'
Aydeniz, Alper Tunga Ş.'nin arkasında olduklarını belirterek, "Bu işin arkasında siyasi, idari veya her ne şekilde bir kasıt varsa biz de bunun sonuna kadar takipçisi ve destekçisi olacağız. Çünkü hiç alakası olmayan suçlamalar var, iftiralar var. Karşı tarafı tanımıyoruz. Öğretmen olduğunu biz de duyduk. Zaten bizi şahıslar ilgilendirmiyor. Olayın bu kadar büyütülmesi bu seviyelere kadar getirilmesi ilgilendiriyor. Vatanını, milletini seven aşkla şevkle bu millete hizmet etmeye çalışan vatansever, milliyetçi her arkadaşımızın arkasındayız. Bu konularda eğer aşırı bir kasıt var ise mutlaka bir hukuksuzluk vardır" diye konuştu.
'HUKUKSUZLUĞU HUKUK YOLUYLA ÇÖZERİZ'
Türk Kamu-Sen Tekirdağ İl Temsilcisi Kamuran Varma da "Yeri belli, yurdu belli olan bir kişiyi bu şekilde adliyeye getiremez. Öğretmenimiz de devlet memuru ve yeri yurdu belli. Polis zoruyla getirilmesine gerek yok. Zaten kendi isteğiyle buraya gelmiştir. En çok itiraz ettiğimiz konu da budur" dedi.

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