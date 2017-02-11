Otelin dördüncü katından düşün kişi ağır yaralandı



Özgür EREN İSTANBUL () BEYOĞLU'nda bir otelin 4'üncü katından düştüğü belirtilen kişi ağır yaralandı.

Olay Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Yoğurtçu Faik Sokak'ta otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Otel çalışanları sokak içerisinde bir ses duydu. Sesin geldiği yere bakan çalışanlar, otel müşterisi Ceyhun Yılmaz (31)'ın yerde yattığını gördü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otelin dördüncü katındaki odanın penceresinden önce otelin cam sundurmasına ardından da beton zemine düştüğü belirtilen Yılmaz'ın ağır yaralı olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ceyhun Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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