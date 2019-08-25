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Otelin çatı katında yangın paniğe neden oldu
SİNOP'ta bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, saat 21.30'da Kurtuluş Caddesi'nde bir otelin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatı katında...
GÜVENLİK 24.08.2019, 20:53
SİNOP'ta bir otelin çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 21.30'da Kurtuluş Caddesi'nde bir otelin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatı katında dumanları fark eden çalışanlar, oteli tahliye etti. İhbar üzerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otelde hasar meydana geldi.
Yangın, saat 21.30'da Kurtuluş Caddesi'nde bir otelin çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çatı katında dumanları fark eden çalışanlar, oteli tahliye etti. İhbar üzerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında otelde hasar meydana geldi.
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