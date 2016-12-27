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Otelin 6'ncı katından atlayan lokantacı öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, lokanta işleten 60 yaşındaki Ali Mantar kaldığı otelin 6'ncı katındaki odasını kilitledikten sonra kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Olay, bugün öğleden sonra Atatürk Bulvarı'ndaki...

Otelin 6'ncı katından atlayan lokantacı öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, lokanta işleten 60 yaşındaki Ali Mantar kaldığı otelin 6'ncı katındaki odasını kilitledikten sonra kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi.
Olay, bugün öğleden sonra Atatürk Bulvarı'ndaki bir otelde meydana geldi. Lokanta işlettiği öğrenilen Ali Mantar, birkaç gün önce geldiği otelin 6'ncı katından oda tutarak burada yaşamaya başladı. İddiaya göre; Mantar sabah saatlerinde ayrıldığı otele geri döndükten kısa süre sonra, odasının açık olan penceresinden beton zemine düştü. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinde Mantar'ın öldüğünü tespit etti. İhbar üzerine otele gelen polis ekipleri yaptığı ilk incelemede Mantar'ın kaldığı odanın kapısının içeriden kilitlenmiş olduğunu belirledi.
Mantar'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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