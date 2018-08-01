Otelin 5'inci katından düşen Alman turist öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle kaldığı otelin 5'inci katından koridora düşen Alman David Hartlıeb (15) yaşamını yitirdi.

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelde ailesiyle tatil yapan Alman David Hartlıeb, saat 01.30 sıralarında kaldıkları otelin 5'inci katındaki koridordan aşağı düştü. Ağır yaralanan David Hartlıeb, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen David Hartlıeb, kurtarılamadı.

David Hartlıeb'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.