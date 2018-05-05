Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Bakan Sarıeroğlu'ndan 657 sayılı devlet memurlarıyla ilgili önemli açıklama
657 sayılı kanun değişiyor mu?
Ali Koç Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi mi
Ali Koç'Itan adaylıkla ilgili açıklama
Dolar 4.2828 lira ile yeni tarihi rekor düzeyine tırmandı borsa 102 bin puanın altında
Dolar rekor üstüne rekor kırdı

Otelde ölü bulunan eski başkan yardımcısı, toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yaptığı otelde ölü bulunan Bursa'nın İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, İnegöl'de son yolculuğuna uğurlandı. İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı...

Otelde ölü bulunan eski başkan yardımcısı, toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde tatil yaptığı otelde ölü bulunan Bursa'nın İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, İnegöl'de son yolculuğuna uğurlandı.
İnegöl Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Yusuf Şen (55), dün, tatil yaptığı Antalya'nın Kemer ilçesi Merkez Mahallesi Deniz Caddesi'ndeki beş yıldızlı otelde kaldığı odada ölü bulundu. Tansiyon hastası olduğu belirtilen,  İnegölspor'da bir dönem başkanlık da yapan Yusuf Şen'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınarak İnegöl'e getirildi.
Evli ve 3 çocuk babası Yusuf Şen’in cenazesi, Urgancılar Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Kaymakam Ali Akça, Ak Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriye Alper İnanç, Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şükrü Kaplan, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, İnegöl Emniyet Müdürü İlhami Araali, Ak Parti, MHP ve CHP ilçe yöneticileri, işadamları ile vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314