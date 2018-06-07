Otel odasında tavana asılı kadın cesedi bulundu

Dün akşam saatlerinde, Menemen Belediyesi merkez binası yakınlarındaki bir otelin personeli, girdikleri bir odada, boynundan urganla tavana asılı kadın cesediyle karşılaşınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada cesedin kimliğini belli eden bir ize rastlamadı. Polis, kadının otele kimliksiz nasıl girdiğini araştırırken, ceset, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dün akşam saatlerinde, Menemen Belediyesi merkez binası yakınlarındaki bir otelin personeli, girdikleri bir odada, boynundan urganla tavana asılı kadın cesediyle karşılaşınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yaptıkları çalışmada cesedin kimliğini belli eden bir ize rastlamadı. Polis, kadının otele kimliksiz nasıl girdiğini araştırırken, ceset, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.