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Otel odasında başına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir otel odasında, Serdar İlhan'a (25) ait olduğu belirlenen, başına poşet geçirilmiş ve çürümeye yüz tutmuş ceset bulundu. Oba Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Serdar İlhan'dan...

Otel odasında başına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki bir otel odasında, Serdar İlhan'a (25) ait olduğu belirlenen, başına poşet geçirilmiş ve çürümeye yüz tutmuş ceset bulundu.
Oba Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Serdar İlhan'dan haber alamayan otel yetkilileri, dün gece, yedek anahtarla kaldığı odaya girdi. Çürümeye yüz tutmuş, başına poşet geçirilmiş ve yatakta yatar haldeki İlhan'ın cansız bedeniyle karşılaşan yetkililer, durumu polise bildirdi. Odaya gelen polisin ve savcının incelemesinin ardından İlhan'ın yaklaşık 15 gün önce öldüğü belirlenirken, cesedin yanında kanlı bir jilet bulundu.
Serdar İlhan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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