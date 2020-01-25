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Otel lojmanından klima ve musluk çalan 5 şüpheli tutuklandı
GÜVENLİK 25.01.2020, 11:40
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, sezon nedeniyle kapalı olan 5 yıldızlı bir otelin lojmanından klima ve musluk çalan 5 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan ve sezon nedeniyle kapalı olan 5 yıldızlı otelin personel lojmanına giren şüpheliler, 25 klima ile 35 musluğu sökerek, çaldı. Olayı araştıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin Göynük Mahallesi'nde yaşayan B.Ç., Ü.C., F.M., O.Ö. ve A.E. olduğunu belirledi. 5 şüphelinin çaldıkları malzemelerin bir kısmını Antalya merkezde, bir kısmını da Kemer'de hurdacılara sattıkları tespit edildi.
Merkez Karakol Komutanlığı'nda yapılan sorgularının ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan ve sezon nedeniyle kapalı olan 5 yıldızlı otelin personel lojmanına giren şüpheliler, 25 klima ile 35 musluğu sökerek, çaldı. Olayı araştıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, şüphelilerin Göynük Mahallesi'nde yaşayan B.Ç., Ü.C., F.M., O.Ö. ve A.E. olduğunu belirledi. 5 şüphelinin çaldıkları malzemelerin bir kısmını Antalya merkezde, bir kısmını da Kemer'de hurdacılara sattıkları tespit edildi.
Merkez Karakol Komutanlığı'nda yapılan sorgularının ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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