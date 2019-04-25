Otel lojmanında korkutan yangın

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin lojmanında yangın çıktı. Lojmanda kalan yaklaşık 150 kişi jandarma tarafından tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi.Kemer’e bağlı Çamyuva Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otele ait lojmanın çatı katında, dün saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 150 otel çalışanının bulunduğu lojmandaki yangına ilk müdahaleyi, yakındaki Çamyuva Jandarma Karakolu'nda görev yapan askerler yaptı, binadaki yaklaşık 150 personeli tahliye etti.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel de çalışmaları olay yerinde takip etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Tahliye edilen otel personeli de geceyi geçirmeleri için otele götürüldü.Büyük çaplı maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI