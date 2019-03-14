Otel işletmecisi otomobilinde ölü bulundu

FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunan otel işletmecisi Burhan A.'nın (60), iddiaya göre tabancasıyla kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 14.30 sıralarında Fethiye'ye 17 kilometre mesafedeki Günlüklü Koyu'ndaki ağaçlık alandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, koyda otel işleten Burhan A.'yı otomobilde başından ateş edilmiş halde ölü buldu. Yapılan kontrolde Burhan A.'nın yanında tabanca olduğu ve ateş açarak intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi. Burhan A.'nın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Burhan A., 12 Haziran 2010 tarihinde, Marmaris Yatch Marin'in sahibi ve Halikarnas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir'deki askeri casusluk adıyla bilinen davada yargılanıp beraat eden Bilgin Özkaynak'ın oğlu Demokan Özkaynak'ı, Günlüklü Koyu'nda çıkan kavgada tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 5 yıl 8 ay hapis yattığı cezaevinden 2016 yılında tahliye edilmişti.



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