Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...

Otel işletmecisi otomobilinde ölü bulundu

FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunan otel işletmecisi Burhan A.'nın (60), iddiaya göre tabancasıyla kendisine ateş ederek yaşamına son verdi. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı...

Otel işletmecisi otomobilinde ölü bulundu

FETHİYE (Muğla), ()- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulunan otel işletmecisi Burhan A.'nın (60), iddiaya göre tabancasıyla kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.
Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 14.30 sıralarında  Fethiye'ye 17 kilometre mesafedeki Günlüklü Koyu'ndaki ağaçlık alandan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden jandarma, koyda otel işleten Burhan A.'yı otomobilde başından ateş edilmiş halde ölü buldu. Yapılan kontrolde Burhan A.'nın yanında tabanca olduğu ve ateş açarak intihar ettiği üzerinde durulduğu bildirildi. Burhan A.'nın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Burhan A., 12 Haziran 2010 tarihinde, Marmaris Yatch Marin'in sahibi ve Halikarnas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir'deki askeri casusluk adıyla bilinen davada yargılanıp beraat eden Bilgin Özkaynak'ın oğlu Demokan Özkaynak'ı, Günlüklü Koyu'nda çıkan kavgada tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle 5 yıl 8 ay hapis yattığı cezaevinden 2016 yılında tahliye edilmişti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328