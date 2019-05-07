Otel çalışanlarının midibüsü kaza yaptı; yaralılar var (1)

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, otel personelinin taşındığı servis midibüsü ile kapalı kasa minibüs çarpıştı. Çok sayıda kişinin yaralandığı kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekiler ve ilk yardım ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.



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