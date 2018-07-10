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'Otel çalışanını öldürmek'ten yargılanan tutuklu sanıklara ömür boyu hapis

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 2016 yılında otel çalışanı Murat Acar'ı (48) öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Hüsnü Tezgel (32) ve Emin Görgülü (48), ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Alanya'ya...

'Otel çalışanını öldürmek'ten yargılanan tutuklu sanıklara ömür boyu hapis

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 2016 yılında otel çalışanı Murat Acar'ı (48) öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ahmet Hüsnü Tezgel (32) ve Emin Görgülü (48), ömür boyu hapisle cezalandırıldı.
Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde, 14 Aralık 2016 tarihinde, Murat Acar, çalıştığı otelin restoran kısmında ölü bulundu. Otelde yaz sezonu teknik, kışın da güvenlik personeli olarak görev yapan Acar'ın, av tüfeğiyle göğsünden vurularak, öldürüldüğü tespit edildi. Olay sonrası harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphesiyle Ahmet Hüsnü Tezgel ile Emin Görgülü'yü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Hüsnü Tezgel tutuklanırken, Emin Görgülü ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir süre sonra yeniden gözaltına alınan Emin Görgülü de mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ahmet Hüsnü Tezgel ve Emin Görgülü, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada tutuklu sanıkların avukatları ve yakınları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Ahmet Hüsnü Tezgel ile Emin Görgülü'yü 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırdı. Duruşmanın ardından Ahmet Hüsnü Tezgel ile Emin Görgülü, tutuklu bulundukları Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

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