Otel balkonundan düşen Alman turist öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kaldığı otelin 5'inci katındaki odasının balkonundan düşen Alman turist 47 yaşındaki Harald Stockinger, yaşamını yitirdi.

Alanya Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir otelde tek başına kalan Harald Stockinger, iddiaya göre dün akşam belirlenemeyen nedenle 6 katlı otelin 5'inci katında bulunan odasının balkonundan toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Stockinger, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Stockinger müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alman Stockinger'in cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İntihar şüphesi üzerinde de duran jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.



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