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'Otçu baba' Karasu'da yakalandı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya),() - 'OTÇU baba' lakaplı Nazif Kemal Örde (61), Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde gençlerle uyuşturucu kullanırken yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Otçu Baba'...

'Otçu baba' Karasu'da yakalandı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya),() - 'OTÇU baba' lakaplı Nazif Kemal Örde (61), Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde gençlerle uyuşturucu kullanırken yakalandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Otçu Baba' lakaplı Nazif Kemal Örde'nin Karasu'da olduğunu belirledi. Polis, 11 yıl önce bir haber programında elinde esrarla gençlere Kuran-ı Kerim okumayı öğretirken görüntülenen Nazif Kemal Örde'nin yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda kapısı kırılarak girilen evde yaşları 17 ile 30 arasında değişen 5 gençle birlikte uyuşturucu kullanırken yakalanan Örde, gözaltına alındı.
Polisin evde yaptığı aramada 42 gram esrar, 2,30 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon anı polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 5 kişi ve Örde, sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Örde, 'uyuşturucu madde kullanımına yer temin etmek' suçundan tutuklanırken, 5 kişi ise serbest bırakıldı.

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