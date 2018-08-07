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Ot biçen kuzenlerin üzerine yıldırım düştü: 2 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ot biçen Elyesa Güden (19) ile Ömer Faruk Güden isimli iki kuzenin üzerine yıldırım düştü. Kalbi duran ve kalp masajıyla tekrar yaşama döndürülen Ömer Faruk Güden'i hayati tehlikesinin devam ettiği, kuzeninin...

Ot biçen kuzenlerin üzerine yıldırım düştü: 2 yaralı
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, ot biçen Elyesa Güden (19) ile Ömer Faruk Güden isimli iki kuzenin üzerine yıldırım düştü. Kalbi duran ve kalp masajıyla tekrar yaşama döndürülen Ömer Faruk Güden'i hayati tehlikesinin devam ettiği, kuzeninin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay öğle saatlerinde, Hendek Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Elyasa Güden ile kuzeni Ömer Faruk Güden, ot biçmek için fındık bahçesine gitti. Aniden bastıran sağanak sonrası yağmurdan korunmak için ağaç altına gizlenen iki kuzenin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım çarpması sonucu Ömer Faruk Güden ağır, kuzeni Elyasa Güden ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Ömer Faruk Gülen'in kalbinin durduğunu belirledi. Yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen genç ile kuzeni ambulansla Hendek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ömer Faruk Güden, ilk tedavinin ardından Düzce Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

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