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Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () – TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin ilinde PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan 25 yaşındaki Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in...

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () – TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin ilinde PKK/KCK-PYD/YPG-DEAŞ'lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün şehit olan 25 yaşındaki Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren'in memleketi Osmaniye'deki baba ocağına ateş düştü.
Şehit Evren'in Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki evine giden Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül ve beraberindeki heyet, baba Hasan Hüseyin ve anne Emine Evren ile eşi Zehra Evren’e acı haberi verdi. Şehit haberini duyan yakınları ve çevredeki komşuları ise eve akın etti. Şehit Evren'in baba evi ile bulunduğu sokağa Türk Bayrağı asıldı. Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Bukan ve Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ile üyeleri şehit evine gelerek taziyelerini ilettiler. 
Şehit Evren'in 1 yıllık evli olduğu ve 2,5 yıldır da uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakiben Osmaniye'de defnedileceği bildirildi.   

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