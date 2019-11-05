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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında Osmaniyeli İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31) şehit oldu. Topçu'nun şehadet haberi yetkililer tarafından ailesine verildi. İstihkam...
GÜVENLİK 04.11.2019, 17:54
BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Resulayn bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) müdahale sırasında Osmaniyeli İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu (31) şehit oldu. Topçu'nun şehadet haberi yetkililer tarafından ailesine verildi.
İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, Suriye’nin Resulayn bölgesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgede tespit edilen teröristlerce döşenen EYP'ye müdahale sırasında infilak etmesi sonucu şehit düştü. Osmaniyeli Topçu'nun acı haberi, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yusuf Avcı tarafından Yeni Mahalle'de oturan Harkaçtığı Köyü Muhtarı baba İrfan Topçu'ya verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.
Tunceli Hozat'ta görev yaparken, Barış Pınarı Harekatı'na görevlendirilen Bilge Topçu ile evli ve 2 çocuk babası şehit Suat Topçu'nun cenazesi, yarın törenle toprağa verilecek.
İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu, Suriye’nin Resulayn bölgesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgede tespit edilen teröristlerce döşenen EYP'ye müdahale sırasında infilak etmesi sonucu şehit düştü. Osmaniyeli Topçu'nun acı haberi, Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yusuf Avcı tarafından Yeni Mahalle'de oturan Harkaçtığı Köyü Muhtarı baba İrfan Topçu'ya verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.
Tunceli Hozat'ta görev yaparken, Barış Pınarı Harekatı'na görevlendirilen Bilge Topçu ile evli ve 2 çocuk babası şehit Suat Topçu'nun cenazesi, yarın törenle toprağa verilecek.
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