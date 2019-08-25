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Osmaniye'ye iki şehit ateşi birden düştü
IRAK'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ile Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın Osmaniye'de yaşayan ailelerine acı haber verildi. Sözleşmeli...
GÜVENLİK 25.08.2019, 15:29
IRAK'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ile Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın Osmaniye'de yaşayan ailelerine acı haber verildi.
Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ile Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, 'Pençe-3' harekatında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit oldu. Şehit Yılmaz'ın Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, şehit Aslan'ın ise Düziçi ilçesinde yaşayan ailelerine acı haber, askeri yetkililerce verildi. Şehit Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ile Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın cenazeleri, yarın Osmaniye'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ile Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, 'Pençe-3' harekatında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit oldu. Şehit Yılmaz'ın Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, şehit Aslan'ın ise Düziçi ilçesinde yaşayan ailelerine acı haber, askeri yetkililerce verildi. Şehit Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ile Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın cenazeleri, yarın Osmaniye'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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