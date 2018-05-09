Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Osmaniye merkezli kaçak sigara operasyonu: 12 gözaltı

OSMANİYE merkezli Gaziantep ve Şırnak'ta, polis tarafından sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operesyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör...

Osmaniye merkezli kaçak sigara operasyonu: 12 gözaltı
OSMANİYE merkezli Gaziantep ve Şırnak'ta, polis tarafından sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operesyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler, 3 kesici alet ile kaçak sigara ele geçirildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sigara kaçakçılarına yönelik, yaklaşık iki aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrasında bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. Osmaniye merkez'de 10, Bahçe ilçesinde 2, Gaziantep'in İslahiye ve Şehitkamil ilçeleri ile Şırnak'ta 1'er olmak üzere 15 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve fişekler, 3 kesici alet ve çeşitli markalarda çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
45 BİN PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Kentte son iki ayda yapılan operasyonlarda 14 kişinin yakalandığı, piyasa değeri yaklaşık 375 bin lira olan 45 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği ve 13 araca el konulduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314