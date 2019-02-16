Osmaniye'de uyuşturucuya 6 tutuklama

OSMANİYE'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 156 ecstasy hap ve 6.19 gram esrar ele geçirilirdi. Yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda belirlenen noktalara polisin düzenlediği operasyonda yakalanan 7 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ev adreslerinde yapılan aramalarda 156 ecstasy hap, 6,19 gram esrar ele geçirildi. Emniyette sorguları yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç, C.Ç., M.S., Y.Ç., Ö.O. ve E.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Y.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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