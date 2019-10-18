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Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu opersyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla...
GÜVENLİK 18.10.2019, 13:01
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu opersyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen C.A., Y.G ve E.G. ile bu kişilerle irtibatta bulunan B.K., B.G., M.K., H.D.,H.B., ve E.K. gözaltına alındı. Şüphelilere ait 8 adreste yapılan aramalarda 3 kilo 532 gram esrar maddesi, 13 kök kenevir bitkisi, 27 uyuşturucu hap, 252 gram kenevir tohumu,1 otomatik, 2 tek kırma av tüfeği ile 2 cep telefonu ele geçirildi. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6'sının ise adli kontrol kararıyla serbest kaldığı öğrenildi.
İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen C.A., Y.G ve E.G. ile bu kişilerle irtibatta bulunan B.K., B.G., M.K., H.D.,H.B., ve E.K. gözaltına alındı. Şüphelilere ait 8 adreste yapılan aramalarda 3 kilo 532 gram esrar maddesi, 13 kök kenevir bitkisi, 27 uyuşturucu hap, 252 gram kenevir tohumu,1 otomatik, 2 tek kırma av tüfeği ile 2 cep telefonu ele geçirildi. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 6'sının ise adli kontrol kararıyla serbest kaldığı öğrenildi.
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