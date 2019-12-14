Osmaniye'de terör örgütü El Nusra üyesi yakalandı

OSMANİYE'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü El Nusra üyesi Suriye uyruklu A.K. yakalandı.Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2013-2015 yıllarında Suriye'de terör örgütü El Nusra içerisinde, silahlı eylemlerde bulunna Suriye uyruklu A.K.'nin, yasa dışı yollardan gelerek, kent merkezindeki bir adreste saklandığını tespit etti. Adresi belirleyen jandarma, şafak vakti operasyon düzenledi. A.K., yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.K. nöbetçi mahkemece tutuklandı.