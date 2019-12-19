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Osmaniye'de terör operasyonu: 3 gözaltı
OSMANİYE'de polis, terör örgütü PKK/YPG-PYD ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet...
GÜVENLİK 19.12.2019, 15:34
OSMANİYE'de polis, terör örgütü PKK/YPG-PYD ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK/YPG-PYD'de faaliyette bulunduğuna yönelik bilgiler elde edinilen Suriye uyruklu R.S., M. H. ve A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK/YPG-PYD'de faaliyette bulunduğuna yönelik bilgiler elde edinilen Suriye uyruklu R.S., M. H. ve A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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