Osmaniye'de terör operasyonu: 3 gözaltı

OSMANİYE'de polis, terör örgütü PKK/YPG-PYD ile irtibatlı oldukları ileri sürülen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'de çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK/YPG-PYD'de faaliyette bulunduğuna yönelik bilgiler elde edinilen Suriye uyruklu R.S., M. H. ve A.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.