Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırılan Ö.F.D. (23) hayatını kaybetti. Ö.F.D.'nin ölümüyle Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de sahte alkolden...

Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç öldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), ()- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği şüphesi ile hastaneye kaldırılan Ö.F.D. (23) hayatını kaybetti. Ö.F.D.'nin ölümüyle Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.
Anberinarkı köyünde yaşayan Ö.F.D., pazartesi günü alkol aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı. Ö.F.D., götürüldüğü Kadirli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Ö.F.D., burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Ö.F.D.'nin cenazesi, Kadirli'de toprağa verildi. Kadirli’ye bağlı Değirmendere köyünde oturan N.A. (36) ise alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden dün akşam yapılan yazılı açıklamada, son dönemde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 70 kişinin il genelinde hastanelere başvurduğu ve tedavi altına alınan bu kişilerden 9'unun hayatını kaybettiğini bildirildi.
Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye çıktı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.