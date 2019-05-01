Osmaniye'de okuldan hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de, 2 okuldan hırsızlık yapan cezaevi firarisi ile çaldığı mazlemeleri sattığı suç ortağı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit Yasemin Tekin İlk Okulu ile Adnan Menderes Mahallesi Saimbey Orta Okulu'nda yaşanan hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. 2 okulun güvenlik kameraları incelemeye alındı. 2 dizüstü bilgisayar, internet çoklayıcı, görüntü çoklayıcı, e- imza belleği, flaş bellek ve 2 okulun kantinlerindeki kasalardan toplam 600 TL çalan şüphelinin, 12 ayrı suç kaydı bulunan, cezaevi firarisi M.F.K. (23) olduğu belirlendi. Evinde gözaltına alınan şüpheli ile birlikte hırsızlık olaylarında yüzünü gizlemek için kullandığı atkı ve parmak izi bırakmamak için taktığı eldiven de ele geçirildi. Polis, şüphelinin, çalınan bazı malzemeleri 100 TL'ye sattığı U.S.'yi de (24) gözaltına aldı.

Suçlarını itiraf eden M.F.K. tutuklanırken, U.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



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