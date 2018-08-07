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Osmaniye'de kırsalda el bombası bulundu

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen 1 el bombası bulundu. İlçedeki rüzgar enerjisi santrali görevlilerince, kırsaldaki Yukarıkardere köyü, Demirciler mevkiinde, PKK'lı teröristlere ait olduğu...

Osmaniye'de kırsalda el bombası bulundu
OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendirilen 1 el bombası bulundu.
İlçedeki rüzgar enerjisi santrali görevlilerince, kırsaldaki Yukarıkardere köyü, Demirciler mevkiinde, PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen Rus yapımı savunma tipi el bombası bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Jandarma Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ) tarafından el bombası yerinde imha edildi.

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