Osmaniye'de HDP'ye terör operasyonu: 14 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de HDP il ve merkez ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Aralarında HDP il ve merkez ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyaller ve parti binasındaki örgütsel dokümanlar ile örgüt liderinin posterleri ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorguya alındı.

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