Osmaniye'de doktorun burnunu kıran saldırgan tutuklandı (2)

'ANNENİN VE BEBEĞİN CANINI HİÇE SAYDI'

Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Gönen'e saldıran hasta yakını M.B.'nin, bir başka annenin ve bir bebeğin canını hiçe saydığını söyledi. Dr. Gedik, "Doktor bey, acil bir sezaryene girmek durumunda olduğunu, bebeğin boynuna kordon dolandığını ifade ediyor. Fakat ısrarla hasta yakını öncelikli olarak kendi hastasına bakılmasını talep ediyor. Aynı zamanda mahrem alan olan doğumhaneye eşiyle birlikte girmek istediğini ifade ediyorlar. Bu alana giremeyeceğini ikna ediyorlar ve doktor bey hastayı muayene ediyor, gerekli tedaviyi düzenliyor ve reçetesini veriyor" dedi.

'BENİMLE İLGİLENİLMEDİ' DEMİŞ

Opr. Dr. Gönen'in muayeneden sonra doğumhaneden çıkarken hastanın 'benimle yeterince ilgilenilmedi' diye bağırması üzerine darp edildiğini kaydeden Dr. Gedik, "Birçok darbe alıyor, burnuna ve kafasına. Daha sonrasında güvenlik görevlileri geliyor, müdahale ediyorlar. Ardından doktor bey süratle acil sezaryene devam ediyor. Olayın sıcaklığıyla aldığı burun ve kafa darbelerine aldırmadan ameliyata giriyor. Ameliyathanede ameliyathane masasına kan damlıyor. Hangi insan vicdanı bunu yapabilir. Kendi hayatını hiçe sayarak, başka insanların hayatını kurtarmaya çalışmaktır bizim mesleğimiz. Burada doktor bey alıkonulmuştur, bir başka insanın, bir annenin, bir bebeğin canı hiçe sayılmıştır" diye konuştu.