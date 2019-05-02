Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

OSMANİYE'de polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şahısların tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik, istihbarat birimleriyle ortak çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu sürede terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriyeli H.E.M., Ö.E.M., M.E.K. ve H.A. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

GEÇEN AY 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu arada, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince nisan ayı içerisinde yürütülen operasyonlar kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 kişiden 13'ünün tutuklandığı, diğer 3 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.