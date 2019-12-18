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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı (2)
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER Osmaniye'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sorguları için tekrar...
GÜVENLİK 18.12.2019, 17:07
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Osmaniye'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sorguları için tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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