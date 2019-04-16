Osmaniye'de DEAŞ'ın sözde emirinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı

OSMANİYE'de polisin terör örgütü DAEŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, örgüt sözde emirinin de aralarında bulunduğu Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet gösteren şahısların tespiti, deşifresi ve önlenmesine yönelik, istihbarat birimleriyle ortak çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, daha önce Suriye'de DEAŞ içerisinde örgütün sözde emiri konumunda faaliyet gösterdiği değerlendiren şahsın da aralarında bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Suriye uyruklu M.H., İ.E., H.E. ve K. B., gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.