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Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede
GÜVENLİK 24.01.2020, 11:34
OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin, kent merkezindeki adreslerine, 22 Ocak sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 23 uyuşturucu hap, 16 enjektör, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 cep telefonu ele geçirildi. M.M.V., A.S., Y.K., İ.K., B.A. ve A.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
Öte yandan önceki operasyonlarda gözaltına alınan 2 örgüt lideri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin, kent merkezindeki adreslerine, 22 Ocak sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 gram eroin, 1 gram metamfetamin, 23 uyuşturucu hap, 16 enjektör, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 cep telefonu ele geçirildi. M.M.V., A.S., Y.K., İ.K., B.A. ve A.S., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
Öte yandan önceki operasyonlarda gözaltına alınan 2 örgüt lideri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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