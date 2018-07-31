Osmaniye'de 4.3 büyüklüğünde deprem

İbrahim EMÜL- Ufuk AKTUĞ/OSMANİYE, HATAY, ()- OSMANİYE'de saat 17.36'da, Richter Ölçeği'ne göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 17.36'da merkez üssü Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Lalegölü köyü olan Richter Ölçeği'ne göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye merkez ve Hatay'ın İskenderun ilçesinden de hissedilen depremin, herhangi bir kayba yol açmadığı bildirildi.