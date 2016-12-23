Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 38 gözaltı

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında 11 profesörün de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. 5 kişi de aranıyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah ESOGÜ'de halen görevde olan, daha önce açığa alınan ve ihraç olan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında 11 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi, eski rektör yardımcısı, şube müdürü, sağlık memuru, bilgisayar teknisyeni ve hemşirelerin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 5 kişi ise aranıyor.

Evlerinde ve üniversitedeki odalarında arama yapıldıktan sonra sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler arasında, FETÖ'nün üniversite imamları ve toplantı sorumluları olduğu öne sürüldü.

