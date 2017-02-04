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Osmangazi Köprüsü yolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde, Osmangazi Köprüsü yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, Osmangazi Köprüsü Dilovası mevkiinde meydana geldi. Yalova...

Osmangazi Köprüsü yolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

DİLOVASI (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde, Osmangazi Köprüsü yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Osmangazi Köprüsü Dilovası mevkiinde meydana geldi. Yalova yönüne giden B.A. yönetimindeki 34 VG 2966 plakalı otomobil, kaçırdığı dinlenme tesisine girmek için geri geri geyen 30 yaşındaki Ozan Ceylan yönetimindeki 34 DR 2512 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ceylan yönetimindeki otomobil bariyerlere çarptı. Kazaya arkadan gelen 35 JP 869, 34 TJ 9371 otomobiller ile 34 AS 5956 plakalı araç da karıştı.
Bariyerlere çarpan otomobilde sıkışan 55 yaşındaki Refik Ceylan öldü. Kazada, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Darıca ve Gebze'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Refik Ceylan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Farabi Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

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