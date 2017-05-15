Osmangazi Köprüsü'nde kamyonun kasası yandı

Haluk TURGUT/DİLOVASI(Kocaeli), () KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde Osmangazi Köprüsü'nde üzüm yaprağı yüklü kamyonun kasası alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yol bir süre ulaşıma kapandı.
Olay gece yarısı Osmangazi Köprüsü'nün üzerinde meydana geldi. Manisa'dan yüklediği üzüm yaprağını İstanbul'da hale götüren Adem Çelik idaresindeki 45 LV 838 plakalı kamyonun kasasında yangın çıktı. Adem Çelik aracı sağ şeritte durdurarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonun kasasında bulunan üzüm yaprağı dolu kasalar aşağı indirildi. Alevler aracı sarmadan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına müdahale edildiği sırada İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Yangının balataların tutuşması sonucu çıktığı tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.
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Haluk TURGUT/DİLOVASI(Kocaeli), () KOCAELİ'nin Dilovası İlçesi'nde Osmangazi Köprüsü'nde üzüm yaprağı yüklü kamyonun kasası alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yol bir süre ulaşıma kapandı.