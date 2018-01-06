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Osmaneli Belediye Başkanı'nı bıçak zoruyla otomobile bindirmeye çalıştılar

BİLECİK'in Osmaneli Belediye Başkanı Ak Partili Münür Şahin'in yolunu kesip, bıçak zoruyla otomobile bindirmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı. Olay, dün gece Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Ak Parti Genişletilmiş İlçe Teşkilatı...

Osmaneli Belediye Başkanı'nı bıçak zoruyla otomobile bindirmeye çalıştılar
BİLECİK'in Osmaneli Belediye Başkanı Ak Partili Münür Şahin'in yolunu kesip, bıçak zoruyla otomobile bindirmek isteyen 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün gece Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Ak Parti Genişletilmiş İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısı'na katılan Belediye Başkanı Münür Şahin, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'i il merkezine uğurladıktan sonra yürüyerek evine gitmek istedi. Bu sırada Şahin'in önünü kesen 4 kişi iddialara göre hal binasındaki kantar işletmesinin kendilerini verilmesini istedi. Madde bağımlısı oldukları iddia edilen  M.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M. adlı şüpheliler başkan Şahin'i zorla otomobile bindirmek istedi. Münür Şahin de şüphelileri, eline beline atıp tabanca olduğunu söyleyerek yanından uzlaştırdı, ardından cep telefonuyla polisi ve şoförünü aradı. Kısa sürede gelen polis ekipleri 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin olayla ilgili olarak, gece evine giderken daha önce de kendisini tehdit edip yeni hal binasının kantar işletmesinin kendilerine verilmesini isteyen ve kendilerine mafya görüntüsü veren 4 kişi tarafından takip ettiğinin farkına vardığını söyledi. Evine yaklaşık 20 metre uzaklıkta 4 şüphelinin önünü kesip kendisini zorla araca bindirmek istedikleri anlatan Şahin, buna karşı direndiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Etrafımı sarıp bıçakla beni öldürme tehdidinde bulununca ben de onlara 'silah var sizi vururum' diyerek belime sarıldım. Onlar da silah olduğunu düşünerek uzaklaşınca hemen polisi ve şoförümü aradım. Gelen polisler saldırganları yakaladı."
Gözaltına alınan M.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M.'nin sorgulamalarının tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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