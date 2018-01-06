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Osmaneli Belediye Başkanı'nı bıçak zoruyla otomobile bindirmeye çalıştılar (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı AK Partili Münür Şahin'in yolunu kesip, bıçak zoruyla otomobile bindirmek istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler M.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde...

Osmaneli Belediye Başkanı'nı bıçak zoruyla otomobile bindirmeye çalıştılar (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bilecik'in Osmaneli Belediye Başkanı AK Partili Münür Şahin'in yolunu kesip, bıçak zoruyla otomobile bindirmek istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler M.G.E., Ö.T., O.K. ve Z.M. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi
BAŞKAN: OSMANELİ'YE YÖN VERMEK İSTEYENLERİN OYUNU.
Şüphelilerden şikayetçi olan Belediye Başkanı Münür Şahin adliye önünde muhabirine yaptığı açıklamada, gecen evine giderken takip edildiğinin farkına vardığını söyleyerek yaşadığı olayı şöyle anlattı:
"Birden önüme çıkıp arabaya bindirmek istediler. Direnince başarılı olamadılar. Daha sonra tehdit edip bıçakla saldırdılar. Ellerinden kurtularak sanki silah varmış havası yarattım. 'Yerinizden kıpırdamayın ben de boş değilim' deyince kıpırdayamadılar. Diğer elimle de şoförü aradım. Daha sonra onunla beraber emniyet ekipleri de geldi. Kendilerine de çok teşekkür ederiz. İnşallah hak ettikleri cezayı bulurlar. Bu olaydan hepimiz üzgünüz. Bir kez daha söylüyorum, bu münferit bir olaydır. Mafyavari düşüncelerle Osmaneli'ye yön vermek isteyenlerin bir oyunudur. Biz ne bu oyunlara geliriz, ne de bu konularda pabuç bırakırız. Hal de olacak, yanında kantarı da olacak, bunları da belediye işletecek."

FOTOĞRAFLI
 

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