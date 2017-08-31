Osmancık'ta otomobil otobüse çarptı: 1'i çocuk 5 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), () - ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde kavşakta dönüş yapan yolcu otobüsüne çarpan otomobilde bulunan 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Osmancık İlçesi İstanbul-Samsun D-100 Karayolu Sarpunkavak Köyü yol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'dan Samsun'a giden Turay Özdemir (45) yönetimindeki 34 KJ 5930 plakalı otomobil sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taner Deli (40) idaresindeki bir dinlenme tesisine girmek için kavşakta dönüş yapan 34 AG 2039 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Serpil özdemir (40), Sevda Kırak (43), Seda Demircan (27), Doruk Demircan (3) yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Turay Özdemir itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumları ağır olan Turay Özdemir, Seda Demircan ve Doruk Demircan Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştıma Hastanesi'ne sevk edildi. jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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