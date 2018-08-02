"Örümcek adam" gibi tırmandı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()

ZEYTİNBURNU'nda birinci katta bulunan çok sayıda evi soyduğu belirlenen 3 hırsızdan biri yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların giriş katındaki dairelerde bulunan demir korkulukları kullanarak birinci kata tırmandıkları görülüyor. Hırsızlar bazen de birbirine destek olarak "kule" oluşturuyor. Bu sayede eve tırmanan hırsız içeri kolaylıkla giriyor.

Zeytinburnu'nda 'gece kartalları' olarak bilinen mahalle bekçisi, Telsiz Mahallesi'ndeki bir binanın balkonundan atlayan 17 yaşındaki R.S'yi gözaltına aldı.Yapılan incelemede R.S'nin 2 arkadaşıyla birlikte 8 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi olduğu belirlendi. Bir arkadaşı gözaltına alınırken diğerinin de başka bir suçtan gözaltına alındığı ifade edildi.

Hırsızlık anları sokaklarda bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde 3 arkadaşın 5 farklı binanın birinci katındaki dairesine tırmandığı görülüyor. Giriş kattaki dairelerin demir korkuluklarına tırmanan zanlılar birinci katta camları açık bırakılan dairelere giriyor. Zanlıların bir daireye girerken birbirine destem olarak kule gibi yükseldiği diğer hırsızın da içeri girdiği görülüyor. R.S. tutuklanırken bir şüpheli ise adliyeye sevk edildi.



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